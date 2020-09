Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kellerräume aufgebrochen+++Rad-/Reifenkombination verändert+++Mit über ein Promille unterwegs+++Zeugenaufrufe nach Unfällen

Gießen (ots)

Gießen: Mehrere Kellerräume aufgebrochen

Unbekannte brachen mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße/Ecke Wartweg auf. Zwischen 20.30 Uhr am Dienstag und 11.45 Uhr am Mittwoch drangen sie offenbar über die Eingangstür von der Uhlandstraße in den Gebäudekomplex ein und brachen mehrere Kellerräume auf. Anschließend kamen sie über einen Zugang in den Kellerbereich des Wartweges und brachen auch dort einen Kellerraum auf. Mit dem Diebesgut, eine Bohrmaschine und Werkzeug, flüchteten sie. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen 0641/7006-2555.

Gießen: Rad-/Reifenkombination verändert

Aufgrund von Veränderungen am Fahrzeug durfte am Montagabend eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto nur noch bis zur nächsten Werkstatt weiterfahren. Polizisten stoppten die Frau gegen 20.15 Uhr in der Marburger Straße. An ihrem Fahrzeug war die Rad/Reifenkombination verändert. In Verbindung mit den Distanzscheiben konnte die 30-Jährige keine Zulässigkeit vorweisen. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und erlaubten eine Weiterfahrt nur bis zur nächsten Werkstatt.

Pohlheim: Mit über ein Promille erwischt

Polizisten erwischten Donnerstagfrüh einen 53-jährigen Fahrer, der offenbar im berauschten Zustand unterwegs war. Bei seiner Kontrolle in der Schanzenstraße pustete er 1,75 Promille. Es folgte die Blutentnahme auf der Polizeiwache und Sicherstellung des Führerscheins. Der 53-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Heuchelheim: Defekt an der Bremse führt zu Unfall

Am Mittwoch (23.September) gegen 11.50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Lahnau mit einem LKW samt Anhänger die Landstraße 3020 von Atzbach nach Heuchelheim. Dabei riss dem LKW-Fahrer die Bremsleitung des LKWs, die Bremsen blockierten und der LKW kam von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer übersehen

Ein 25-jähriger Mann aus Gießen befuhr am Mittwoch (23.September) gegen 16.00 Uhr die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 33 beabsichtigte der 25-Jährige nach rechts in eine Einfahrt abzubiegen. Dabei übersah er offenbar eine 59-jährige Frau auf einem Pedelec, touchierte das Rad und die 59-Jährige stürzte. Die Pedelec-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unbekannte demontieren Bauzaun

Unbekannte hoben offenbar ein Zaunelement an einer Baustelle in der Westanlage aus einem Sockel und lehnten das Element vermutlich an eine Warnbake. Dienstagnachmittag (22.September) gegen 16.05 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann die Westanlage in Richtung Südanlage und sah vermutlich das in die Fahrbahn ragende Zaunelement nicht. Dabei touchierte er das Element und es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Wer hat an der Baustelle vor dem Unfall verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß bei Überholvorgang - Zeugen gesucht

Sonntagabend (20.September) gegen 20.00 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau in einem Seat die Eichgärtenallee in Richtung Rudolf-Diesel-Straße. Gegenüber einer Bushaltestelle kam es zu einem Unfall zwischen ihr und einem VW eines 51-Jährigen aus Gießen, der ebenfalls in Richtung Rudolf-Diesel-Straße unterwegs war. Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Aussagen zu dem Unfallhergang machen, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Hergang machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

