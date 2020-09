Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei sucht nach Sachbeschädigungen an über 200 Fahrzeugen weiterhin nach Zeugen - Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.09.2020

Gießen (ots)

Gießen:

In der Nacht von Montag (21. September) auf Dienstag (22. September) wurden von bislang unbekannten Tätern im Stadtgebiet Gießen mehrere Fahrzeuge mit einem "X" in roter Farbe versehen. Die Zahl der beschädigten Fahrzeuge hat sich auf über 200 erhöht. Der Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden, könnte aber im hohen fünfstelligen oder im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. In diesem Zusammenhang ging Dienstagfrüh bei verschiedensten Medien eine Mail ein, in der sich eine "solidarische autonome Kleingruppe" zu den Sachbeschädigungen bekannte und darauf hinwies, dass es sich bei dem roten X um "Freigabemarkierungen zum Abfackeln" handeln solle. Die Autos würden als Erste "platt" gemacht, wenn die Räumung im Dannenröder Forst beginne. Nach ersten Erkenntnissen war das Bekennerschreiben auch auf einer Homepage im Internet veröffentlicht. Trotz des benannten Bezuges zum Protest gegen den Ausbau der A49 laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei in alle Richtungen.

Der entstandene Schaden und das Drohen richten sich offenbar gegen unbeteiligte, zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Mit einem demokratisch legitimierten Eintreten für den Wald gegen einen Ausbau der A49 haben diese Straftaten nichts zu tun. Wir hoffen, dass dieser Versuch der Eskalation keine Unterstützung erfährt - egal von wem.

Eine Gefährdungsbewertung erfolgte über das Hessische Landeskriminalamt. Die Polizei nimmt das Schreiben ernst und wird verstärkt präventiv präsent sein.

Trotzdem ist es der Polizei alleine nicht möglich, sicher zu verhindern, dass willkürlich ausgewählte Fahrzeuge in einer nicht bestimmten Umgebung beschädigt oder gar angezündet werden.

Es gingen bereits mehrere Hinweise ein, denen wir aktuell nachgehen. Die Ermittler sind auf die weitere Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und bitten darum, Beobachtungen, die damit in Zusammenhang stehen könnten, der Polizei mitzuteilen.

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag entsprechende Beobachtungen im Gießener Stadtgebiet gemacht?

Hat jemand die dafür Verantwortlichen beobachtet?

Wem sind Personen mit rot beschmierter Bekleidung oder rot gefärbten Händen aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell