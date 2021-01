Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Pedelec entwendet

Isselburg (ots)

Auf ein E-Mountainbike hatten es Diebe am Montag in Isselburg abgesehen: Die Täter entwendeten ein graues Zweirad vom Typ Cannondale 700 U Mavaro Active City Ant 47. Es hatte verschlossen an einem Geschäftsgebäude an der Minervastraße gestanden, wo es zwischen 17.50 Uhr und 18.00 Uhr zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

