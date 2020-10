Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkoholisiert auf die Straße gelaufen und Polizeibeamte beleidigt

Werdohl (ots)

Ein alkoholisierter 30-jähriger Mann ist am Mittwochabend zunächst gegen ein fahrendes Auto gelaufen und hat sich dann mit der Polizei angelegt. Gegen 19 Uhr betrat der 30-Jährige unvermittelt die Fahrbahn. Ein Pkw-Fahrer bremste voll. Der Fußgänger rannte seitlich gegen den Beifahrerspiegel. Als der Fahrer ausstieg, kam ihm der Fußgänger mit einer Whisky-Flasche entgegen und spuckte ihn an. Darauf schubste der Fahrer den Fremden weg. Ein Zeuge griff ein und trennte die Männer. Als die Polizei eintraf, pöbelte der 30-Jährige Passanten an. Die Beamten versuchten vergeblich, ihn zu beruhigen. Stattdessen versah er die Beamten mit einer Schimpf-Kanonade: Es fielen Begriffe wie "Hurensöhne", "Fotze", "Ich ficke euch". Dabei kam er den Polizeibeamten immer wieder bedrohlich nah. Als ihn die Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten fixieren und in Gewahrsam nehmen wollten, wurde er rabiat. Er sperrte sich, schmiss sein Mobiltelefon auf das Dach des Streifenwagens und trat aus. Auch während seines Abtransports setzte der Mann seine Beleidigungen und Gegenwehr fort. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell