Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 09.07.2021, um 13:55 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Hattinger mit seinem VW die Wuppertaler Straße in Fahrtrichtung Bochum. An einer rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage fuhr er auf einen verkehrsbedingt wartenden VW einer 50-jährigen Bochumerin auf. Durch den Aufprall rollte der VW in den vor ihr wartenden Mercedes eines 66-jährigen Mannes aus Hattingen auf. Bei dem Unfall wurde die Bochumerin schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von zirka 1.800 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell