Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten

Kreis Tuttlingen) Katalysator ausgebaut und gestohlen (30.06.2021)

Mahlstetten (ots)

Einen Auspuff-Katalysator an einem Auto ausgebaut und geklaut haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Riegertsbühlstraße. Unbekannte bauten einen Katalysator von einem in einem Hof abgestellten, 23 Jahre alten, Mercedes A 160 aus und entwendeten das Teil. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.

