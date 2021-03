Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag, 17:15 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter einen Rotationslaser und eine Schlagbohrmaschine aus einem Baucontainer in der Straße "Am Fuchsloch" in Vaihingen an der Enz. Hierzu wurde ein Vorhängeschloss aufgetrennt. Die Werkzeuge hatten einen Gesamtwert von etwa 3.100 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07042 941 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell