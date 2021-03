Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Vorfahrtsunfall führt zu leichtverletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 13:00 Uhr in Holzgerlingen ereignete. Ein 57 Jahre alter Mercedes-Lenker befuhr die Max-Eyth-Straße und wollte nach links in die Tübinger Straße einbiegen. Auf dieser fuhr ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer stadteinwärts. Der 57-Jährige übersah den Fahrradfahrer vermutlich, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Hierbei kam der 58-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen.

