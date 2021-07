Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Radfahrer prallt gegen Auto und fährt weiter

Zeugen gesucht (30.06.2021)

Tuttlingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Radfahrer am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der Einmündung der Straßen "Obere Hauptstraße / Salzstraße". Eine 29-jährige Skoda Fabia Fahrerin fuhr auf der Salzstraße und hielt an der Einmündung an. Ein unbekannter Radfahrer mit einem Mountainbike fuhr verkehrswidrig auf dem Gehweg und prallte ungebremst gegen das stehende Auto der Frau. Der Radfahrer stürzte, stand auf und fuhr in Richtung Innenstadt weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden am Auto in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell