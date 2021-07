Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Kreis Tuttlingen) Beim Ausfahren vom Grundstück Auto übersehen (30.06.2021)

Spaichingen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 17.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr auf der Hauptstraße verursacht hat. Eine 29-jährige Ford Fiesta Fahrerin bog vom Grundstück ihrer Wohnung nach links auf die Hauptstraße ein. Dabei übersah sie eine 20-Jährige, die in diesem Moment mit einem Audi A 3 in Richtung Aldingen vorbeifuhr. Beim Zusammenstoß entstand am Audi Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Schaden am Ford der Unfallverursacherin schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro.

