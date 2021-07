Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Fast 50.000 Euro Gesamtschaden bei Verkehrsunfall

Konstanz (ots)

In Konstanz hat sich Mittwochnacht ein Verkehrsunfall mit einem hohen Gesamtschaden ereignet. Eine 24-jährige BWM-Fahrerin war gegen 23:45 Uhr auf der Opelstraße unterwegs und wollte die Kreuzung an der Reichenaustraße überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 27-jährigen Renault-Fahrerin, welche in Richtung Konstanz fuhr. Inmitten der Kreuzung kam es zur Kollision. Die Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt und kamen erst nach einer Drehung um die eigene Achse zum Stillstand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro, beim Renault von mindestens 7.000 Euro. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

