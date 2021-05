PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Graffiti in Bundesstraßenunterführung war legal +++ Mehrere Reifensätze aus Lagerhalle gestohlen +++ Geschwindigkeitskontrolle

Limburg (ots)

1. Graffiti in Bundesstraßenunterführung wurde legal angebracht, Limburg, Im Ansper, 02.05.2021, 21.00 Uhr,

(pl)Die beiden Sprayer, die am Montagabend die Wände der Bundesstraßenunterführung in der Straße "Im Ansper" in Limburg mit Graffiti besprühten (wir berichteten am 04.05.2021), haben keine Straftat begangen. Es handelt es sich bei den Wänden der Unterführung um eine von der Stadt Limburg freigegebene, legale Fläche für das Anbringen von Graffiti.

2. Mehrere Reifensätze aus Lagerhalle gestohlen, Limburg, Staffel, Elzer Straße, 04.05.2021, 18.10 Uhr bis 05.05.2021, 07.15 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Lagerhalle in der Elzer Straße in Staffel erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch mehrere Reifensätze. Die Täter schlugen auf der Rückseite der Halle eine Glasscheibe ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen und ließen anschließend die dort gelagerten Reifen mitgehen. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Geschwindigkeitskontrolle,

Limburg, Bundesstraße 8, 05.05.2021, 09.10 Uhr bis 11.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der B 8 hinter der Autobahnbrücke im Bereich von Limburg eine etwa zweistündige Geschwindigkeitsmessung durch. Von den Beamten wurden bei der Kontrolle in Fahrtrichtung Brechen insgesamt 554 Fahrzeuge gemessen, von denen 17 Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter an diesem Tag war ein Pkw mit 102 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 70 km/h.

