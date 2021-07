Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, RW) Bei Unfall leicht verletzt

Villingendorf (ots)

In der Hauptstraße hat sich am Mittwoch um die Mittagszeit ein Unfall ereignet.Dabei wurden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt. Sie mussten in einer Klinik ambulant behandelt werden. Gekommen war es zum dem Unfall, als eine 39-Jährige aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr einbog und gegen den Seat einer vorbeifahrenden 32-Jährigen prallte. An den Autos entstand ein Schaden, den die Polizei auf 5000 Euro schätzt.

