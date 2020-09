Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 83-Jährige wurde Opfer eines Trickdiebstahls

Erkelenz (ots)

Zwei unbekannte Täter klingelten am Dienstag, 22. September, gegen 11.30 Uhr, an der Haustür einer 83-jährigen Frau aus Erkelenz und gaben sich als Mitarbeiter des Wasserwerkes aus. Die Seniorin glaubte ihnen und ließ einen der unbekannten Männer ins Haus. Als dieser nach einiger Zeit das Haus wieder verließ, stellte sie anschließend fest, dass er ihr Portemonnaie gestohlen hatte. Darin befanden sich persönliche Sachen sowie Bargeld. Die Dame beschrieb die Täter als augenscheinlich Deutsche, die Deutsch ohne Akzent sprachen. Einer der beiden war zirka 175 Zentimeter groß, ungefähr 20 bis 25 Jahre alt und kräftig. Er hatte dunkle Haare, die an den Seiten rasiert waren und er trug eine Jeans mit blau/grauem T-Shirt. Der zweite Mann war zirka 165 Zentimeter groß, von normaler Statur und trug eine Kappe. Die Kriminalpolizei Erkelenz sucht Zeugen, die die beiden Männer gesehen haben oder Angaben zu deren Identität machen können. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell