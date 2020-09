Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec Fahrer durch Sturz verletzt

Hückelhoven-Doveren (ots)

Am Montag (21. September) ereignete sich gegen 11 Uhr im Kreuzungsbereich Beckerstraße/Mölleberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Pedelec Fahrer verletzt wurde. Der aus Erkelenz stammende Mann verlor im Kreuzungsbereich, an einer Bodenunebenheit, die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Andere Verkehrsteilnehmer waren am Unfallhergang nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt.

