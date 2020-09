Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Hückelhoven (ots)

Eine 65-jährige Frau aus Hückelhoven befuhr am 22. September (Dienstag), gegen 12.15 Uhr, mit ihrem Pkw die Straße Markt aus Richtung Dinstühlerstraße kommend in Richtung Gladbacher Straße. Vor ihr befuhr ein 69-jähriger Mann aus Heinsberg gemeinsam mit seiner 60-jährigen Ehefrau ebenfalls die Straße Markt. Vor einem Geschäft verringerte er die Geschwindigkeit seines Pkw um anzuhalten. Ein Fahrzeug überholte ihn, bevor sich dann die 65-Jährige seinem Fahrzeug näherte. Sie erkannte den langsamen Pkw vor ihr zu spät und fuhr auf diesen auf. Dabei drehte sie das Fahrzeug des Ehepaares auf der Fahrbahn und kam selbst erst zirka 50 Meter weiter zum Stehen. Durch den Aufprall wurde die 60-jährige Beifahrerin leicht (ambulante Behandlung im Krankenhaus) und die 65-jährige Auffahrende schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

