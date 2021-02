Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210223 - 0216 Frankfurt-Nied: Polizei macht Kellereinbrecher dingfest

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen waren Zivilfahnder der Frankfurter Polizei im Stadtteil Nied erfolgreich. Die Beamten nahmen einen Kellereinbrecher fest, nachdem sie sich auf die Lauer gelegt hatten.

Gegen 10:15 Uhr klickten bei dem 47-jährigen Tatverdächtigen in der Birminghamstraße die Handschellen. Er war zuvor schon in den Fokus der Ermittler geraten, nachdem es zu einer Serie von Einbrüchen in die Keller von Mehrfamilienhäusern im Stadtgebiet gekommen war. Die Frankfurter Polizei hatte daraufhin verdeckte Maßnahmen eingeleitet, die den Tatverdacht gegen den 47-Jährigen erhärteten. Kurz vor der Festnahme beobachteten die Einsatzkräfte den Verdächtigen dabei, wie er in den Laderaum eines unverschlossenen Transporters einer Dachdeckerfirma eindrang und daraus eine Werkzeugkiste entwendete. Nachdem er diese in Tatortnähe "gebunkert" hatte, machte er sich mit einzelnen Werkzeugen daraus auf und betrat das Treppenhaus eines Mehrparteienwohnhauses. Als er dieses kurz darauf wieder verließ, nahm ihn die Polizei fest. Ihm werden derzeit mindesten vier weitere Einbrüche in Kellerräume zugerechnet.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell