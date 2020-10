Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diesel geklaut

Neuenrade (ots)

Bislang unbekannte Diesel-Diebe entwendeten zwischen dem 22.10., 17.30 Uhr, und 24.10., 9.30 Uhr, Diesel aus dem Tank eines Rückezuges. Dieser stand auf dem Wanderparkplatz "Am Ausspann" an der L697 in Neuenrade. Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen.

