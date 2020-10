Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuerwehr löscht Container

Seniorin beklaut

Iserlohn (ots)

Am Samstagmorgen, 24.10.2020, gegen 03:15 Uhr, musste die Feuer einen Altpapiercontainer an der Almeloer Straße löschen. Unbekannte hatten diesen in Brand gesetzt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Eine Dame (81) ist Freitag, 13.15 Uhr, Opfer einer Taschendiebin geworden. Beim Einkauf in einem Supermarkt an der Baarstraße sei die mutmaßliche Täterin sehr nah hinter ihr her gegangen. Sie habe sich jedoch nichts dabei gedacht. Kurz drauf sei jedoch ihre Handtasche offen die Geldbörse verschwunden gewesen. Täterbeschreibung; Weiblich, ca. 1,55m groß, jung, zarte Statur, schwarze, lange Haare, dunkle/schwarze Kleidung. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

