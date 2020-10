Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Transit aufgebrochen

Treibstoff geklaut

Hemer (ots)

Vom 23.10. bis 25.10. wurde am Drosselweg ein weißer Ford Transit aufgebrochen und der/die Diebe stahlen diverse Arbeitsgeräte (Akkuschrauber u.ä.). Es entstand Sachschaden.

In der Nacht vom 23.10. zum 24.10.2020 zapften unbekannte Diebe aus einem am Finkenweg abgestellten Pkw Treibstoff ab.

Einer 58-jährigen Geschädigten wurde am Samstag, in der Zeit von 13:30 Uhr - 15 Uhr, in der Hemeraner Innenstadt beim Shoppen die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen.

