Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizisten angespuckt

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr in der Früh, kam es zu einem Widerstand an der Rennerde. Hier hatte in einem Garten eine "kleine" Party stattgefunden. Als der Gastgeber den letzten Gast aufforderte, die Örtlichkeit zu verlassen, schlug der 20-jährige Gast aus Duisburg dem Gleichaltrigen unvermittelt ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Als die hinzugezogene Polizei den alkoholisierten Schläger einen Platzverweis erteilte, spuckte dieser einen der Polizisten an. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der Duisburger erheblichen Widerstand, trat u.a. gegen den Streifenwagen und Beleidigte die eingesetzten Polizisten mit allem, was die Fäkaliensprache zu bieten hat. Auf der Fahrt ins Gewahrsam mussten die Polizisten weitere Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Der Duisburger wurde gestern nach Mittag aus dem Gewahrsam entlassen und muss sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands verantworten.

