Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Seltsame Nachtgäste im Hotel (01.07.2021)

Tuttlingen (ots)

Weil sich "seltsame Gäste" in einem Hotel einmieten wollten, hat ein Nachtportier eines Hotels in der Königsstraße gegen 0.30 Uhr die Polizei verständigt. Ein Mann wollte sich als "Graf von Stuttgart", in Begleitung einer Frau, die sich als "Gesandte Gottes" bezeichnete, einmieten. Eine Bezahlung des Zimmers konnen sie jedoch vorab nicht leisten. Der Portier benachrichtigte deshalb vorsorglich die Polizei. Die Beamten konnten unter dem "adligen" Mann und der "Gottesgesandten" ein sehr weltliches, polizeibekanntes Pärchen ausmachen. Während der Mann das Hotel verließ, schrie die Frau plötzlich herum und ließ sich nicht beruhigen. Sie machte einen sehr verwirrten Eindruck, weshalb die Beamten sie zu einem Arzt brachten, der sie nach einer Untersuchung in eine Klinik einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell