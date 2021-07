Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradkontrolle auf der B 195 - 22 technische Mängel festgestellt

Boizenburg (ots)

Bei einer fünfstündigen Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag auf der B 195 in Vorderhagen hat die Polizei zahlreiche technische Mängel an Motorrädern sowie Geschwindigkeitsverstöße feststellen müssen. Insgesamt hatte die Polizei zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr 48 Motorräder kontrolliert und dabei 22 Maschinen beanstanden müssen. Unter anderem waren in mehreren Fällen die Abgasanlagen der Motorräder manipuliert, sodass diese einen deutlich höheren Geräuschpegel aufwiesen. In einem Fall wurde einem Fahrer aus diesem Grund die Weiterfahrt untersagt. Aber auch andere technische Mängel führten dazu, dass die Polizei im Ergebnis 9 Ordnungswidrigkeiten ahndete und 19 Mängelberichte fertigte.

Zeitgleich überprüfte die Polizei auch die Geschwindigkeit aller Fahrzeuge in diesem Bereich. Im Ergebnis überschritten 30 Autofahrer und 15 Motorradfahrer jeweils die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Schnellster war ein Motorradfahrer, der mit 118 km/h gemessen wurde.

