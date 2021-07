Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Betrunkener Autofahrer schloss sich in PKW ein

Neustadt-Glewe (ots)

Ein betrunkener Autofahrer soll in der Nacht zum Montag in Neustadt- Glewe mit seinem Wagen einen Laternenpfahl umgefahren haben. Der Fahrzeugführer brachte wenig später seinen Wagen mit eingeschalteter Warnblinkanlage zum Stehen, blieb jedoch im Auto sitzen und schloss sich darin ein. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte daraufhin die Polizei, die den 38-jährigen Autofahrer wenig später auf dem Fahrersitz seines vorfand. Da der Mann nicht ansprechbar war und apathisch wirkte, forderten die Beamten aufgrund seines unklaren Gesundheitszustandes einen Notarzt an und schlugen eine Seitenscheibe des PKW ein, um an den Fahrer zu gelangen. Wie sich bei der anschließenden Untersuchung herausstellte, war der aus Polen stammende Autofahrer unverletzt, jedoch stellte die Polizei bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,43 Promille fest. Gegen den Autofahrer hat die Polizei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

