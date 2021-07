Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jugendlicher Mopedfahrer bei Wildunfall schwer verletzt

Plau am See (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh hat sich am Samstagabend auf der B 191 zwischen Barkow und Broock der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades schwere Verletzungen zugezogen. Der deutsche Jugendliche wurde mit Verdacht auf eine Schlüsselbeinfraktur anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das betreffende Reh verendete an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell