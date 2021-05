Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hausfassade mit Eiern und Schlamm beworfen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dumpfe Geräusche und Stimmen hat ein Anwohner in der Kirchenstraße am späten Mittwochabend gehört. Am Morgen dann die böse Überraschung: Unbekannte hatten in der Nacht Eier und Schlamm an sein Haus geworfen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen, denen Personen aufgefallen sind oder die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

