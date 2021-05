Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vierstelliger Schaden durch Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei im Rauschenweg. Eine Anwohnerin meldete am Mittwoch, dass ihr Pkw in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai von einem Unbekannten beschädigt wurde.

Die Frau hatte ihren Renault Twingo am Dienstagabend gegen 23 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 40 abgestellt - als sie ihn am Mittwoch gegen 14 Uhr wieder benutzen wollte, entdeckte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite. Die Schadenshöhe wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Vom Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 gerne unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 entgegen.

Ein weiterer Unfall mit Fahrerflucht wurde am Donnerstagmorgen aus der Merkurstraße gemeldet. Hier konnte die Verursacherin ermittelt werden, da sie das Kennzeichen ihres Fahrzeugs am Unfallort verlor.

Die Autofahrerin war auf dem Weg von der Vogelwoogstraße in Richtung Dennisstraße aus bislang unbekannten Gründen auf eine Verkehrsinsel geraten und hatte dort mit ihrem Pkw ein Verkehrszeichen demoliert. Sachschaden: rund 1.300 Euro.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Frau einfach weiter. Allerdings blieb das vordere Kennzeichen des Pkw liegen, so dass die Fahrzeughalterin ermittelt werden konnte. Ihre Aussage steht noch aus... |cri

