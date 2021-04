Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schulen sind Ziele von Einbrechern

Brakel (ots)

In zwei Schulen in der Klöcknerstraße in Brakel sind bislang unbekannte Täter gewaltsam eingedrungen. Innerhalb der Schulen wurden verschlossene Verbindungstüren aufgebrochen und mehrere Büroräume vermutlich nach Bargeld durchsucht. Nach erster Einschätzung wurde aus beiden Einrichtungen insgesamt Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich entwendet. Der Tatzeitraum kann eingrenzt werden auf die Zeit zwischen Mittwoch, 21. April, ab 19 Uhr und Donnerstag, 22. April, bis 6 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, sie sollten sich bei der Polizei Höxter unter Telefon 05271/962-0 melden. /nig

