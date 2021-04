Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: VW fährt auf parkendes Auto auf: 9.000 Euro Schaden

Bad Driburg (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen ist in Bad Driburg-Neuenheerse in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 21. April, ein VW Lupo auf ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug aufgefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt mindestens 9.000 Euro.

Der Unfall ereignete sich gegen 5.05 Uhr, als ein 21-Jähriger mit dem blauen Lupo in Neuenheerse die Klusstraße stadtauswärts fuhr. Dabei achtete er nicht auf einen am linken Fahrbahnrand parkenden weißen Opel Corsa und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Lupo-Fahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell