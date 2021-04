Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In zwei Schulen eingebrochen

Borgentreich (ots)

Unbekannte Täter sind in Borgentreich in zwei Schulen eingebrochen. In die Außenstelle der Sekundarschule und in die Grundschule, beides an der Straße "Patz der Stadt Rue" gelegen, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten.

Während in der Grundschule nur ein paar Gegenstände von geringem Wert mitgenommen wurden, entwendeten die Täter in der Sekundarschule unter anderem einen Tresor. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 21. April, nach 20 Uhr, und Donnerstag, 22. April, vor 6.40 Uhr ereignet haben.

Die Ermittler der Polizei bitten um Hinweise. Mögliche Zeugen sollten sich mit der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell