BPOL NRW: Ehrlicher Finder gibt Tasche bei der Bundespolizei ab

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Ein Mann (36) gab am Freitagnachmittag (6. November) um 17.35 Uhr auf der Wache der Bundespolizei in Düsseldorf am Hauptbahnhof eine Fundsache ab. Die Eigentümerin der Tasche konnte ausfindig gemacht werden.

Der 36-Jährige fand am Freitagmorgen um 11.00 Uhr am Volksgarten in Düsseldorf eine herrenlose Tasche, in der sich über 500 Euro Bargeld, Kleidungsstücke, ein Smartphone sowie ein Reisepass befanden. Der Mann nahm den Fund an sich und übergab ihn an die Bundespolizei.

Mit dem Reisepass konnten Personalien des möglichen Eigentümers festgestellt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Eigentümerin (37) der Fundsache das Abhandenkommen ihrer Tasche bereits bei der Polizei gemeldet hatte.

Dank des ehrlichen Finders kann die Frau ihre Tasche samt Inhalt nun wieder entgegennehmen.

