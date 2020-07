POL-WE: Motorradkoffer verloren in Lich - Besitzer gesucht! ++ Durchs Schiebedach in Karben ++ Radfahrer verletzt in Ober-Mörlen ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 01.07.2020

Kennzeichen gestohlen

Butzbach: Aus der schraubenlosen Halterung eines Audi entwendeten Diebe das hintere Nummernschild eines Audi in der Virginiastraße. Das Fahrzeug parkte auf einem Grundstück, das frei zugänglich war. Zwischen Montag (29.6.) gegen 21 Uhr und Dienstag (30.6.) gegen 12 Uhr verschwand das Kennzeichen Gi - KK 1095. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Radfahrer verletzt

Ober-Mörlen: An der Einmündung Usinger Straße/Hasselhecker Straße kam es am Dienstag (30.6.) gegen 18.10 Uhr zu einem Unfall zwischen PKW und Radfahrer. Auf seiner Fahrt Richtung Langenhain-Ziegenberg beabsichtigte der 43-jährige Fahrer eines Daimler nach links von der Usinger Straße in die Hasselhecker Straße einzubiegen. Dabei übersah der Mann offenbar einen Radfahrer, der in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radler leicht verletzte. Sein Rennrad wurde erheblich beschädigt, während am Daimler nur leichte Dellen am Kotflügel entstanden. Zur Abklärung verbrachte ein Rettungswagen den Verletzten ins Krankenhaus. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Durchs Schiebedach...

Karben: ...wollten Autoknacker offenbar am Mittwoch (24.6.) zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr bei einem Smart ForFour in Klein-Karben. Bei dem in der Dieselstraße geparkten Kleinwagen musste der Besitzer mehrere Abdrücke eines Hebelwerkzeugs am Dach feststellen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Den Ganoven gelang die Öffnung des Dachfensters nicht. Sie kamen nicht ins Fahrzeug hinein. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Motorradfahrer leicht verletzt

Bad Vilbel: An der Einmündung Am Drais/Berliner Straße kam es am Dienstag (30.6.) gegen 20.45 Uhr zu einem Unfall zwischen Motorrad und PKW. Offenbar übersah der Fahrer einer Harley Davidson, beim Durchfahren der Berliner Straße in Richtung Berkersheimer Weg, einen VW Golf, der von rechts aus der Straße "Am Drais" kam. Der 60-jährige Biker verletzte sich beim Zusammenstoß leicht. Nach einer Versorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens blieb der Weg ins Krankenhaus für ihn entbehrlich. Am Motorrad und dem Golf entstanden Sachschaden. Um auslaufendes Benzin kümmerte sich die Feuerwehr. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Top-Case verloren - Wir führen zusammen, was zusammengehört

Nidda: Bekleidung, Schuhe und einen schwarzen Koffer fand eine Frau am Freitag (26.6.) gegen 12.30 Uhr auf der B457. Auf ihrer Fahrt von Lich nach Hungen sah sie kurz vor Langsdorf die Gegenstände verteilt auf der Fahrbahn liegen. Um Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern, hielt die Dame an und sammelte das "Treibgut" ein. Sie brachte es zum Polizeiposten nach Nidda, wo man nun nach dem Eigentümer der offenbar verlorenen Dinge sucht. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Motorradkoffer der Marke "Schuh" samt Inhalt. Die Gegenstände können bei der Polizei in Nidda, Tel.: 06042/9648-181 abgeholt werden.

