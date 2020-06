Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bild zur Pressemeldung "Außenfassade verbrannt"

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Zur Pressemeldung vom 29.6.2020, 11.48 Uhr "Außenfassade verbrannt" möchten wir ein Bild der betroffenen Grillhütte ergänzen und verweisen nochmals auf den angefügten Text der Ursprungsmeldung:

Außenfassade verbrannt

Florstadt: Die Grillhütte in Ober-Florstadt in der Obergasse beschädigten Vandalen am Dienstag den 23.6. Jugendliche rissen gegen 19 Uhr Teile der Außenverkleidung der Hütte neben dem Spielplatz ab und verbrannten das Holz offenbar auf dem Grill. Sie richteten dabei einen Schaden an der Hütte im Wert von ca. 300 Euro an. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sie sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu Jugendlichen geben können, die sich im besagten Zeitraum an der Grillstelle aufhielten. Offenbar hatten die jungen Leute Mopeds bei sich. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell