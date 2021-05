Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel gestohlen, Ausweis weggeworfen

Kaiserslautern (ots)

In einer Hecke im Bereich "Lothringer Dell" sind am Donnerstag Ausweisdokumente gefunden worden. Ein Zeuge hatte die Sachen am frühen Morgen entdeckt und die Polizei informiert.

Eine Streife stellte die Dokumente sicher, ermittelte den Eigentümer und erfuhr von ihm, dass unbekannte Täter in sein Auto eingedrungen sind und seinen Geldbeutel mitsamt der nun gefundenen Gegenstände gestohlen haben. Verschwunden blieben Bargeld, eine Kreditkarte und der Geldbeutel selbst.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen im Bereich Lothringer Dell/Lothringer Schlag verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

