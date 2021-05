Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann duscht im Fackelbrunnen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat am Donnerstagabend im Fackelbrunnen nackt geduscht und seine Unterhose gewaschen. Mehrere Zeugen informierten die Polizei. Eine Streife traf den 31-Jährigen wenig später im Bereich eines Einkaufmarktes an - mit nasser Unterhose. Der Mann war erheblich alkoholisiert und verhielt sich Passanten und den Beamten gegenüber aggressiv. Er wurde vorsorglich gefesselt. Weil seine Personalien vor Ort nicht festgestellt werden konnten, musste der 31-Jährige die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme an. Den Mann erwartet für die öffentliche Duschaktion ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. |erf

