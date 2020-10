Polizei Dortmund

POL-DO: 72-Jähriger in Aplerbeck brutal angegriffen und bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Offenbar weil er sie vom Begehen einer Straftat abhalten wollte, ist ein 72-Jähriger am Freitag (9.10.) am Bahnhof Dortmund-Aplerbeck brutal angegriffen und bestohlen worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte der Dortmunder gegen 21.55 Uhr mehrere junge Männer am Bahnhof nahe der Schüruferstraße. Vom gegenüberliegenden Bahnsteig aus sah er, wie die Gruppe auf dem nördlichen Bahnsteig die Glasscheibe einer Fahrplanauskunft einschlug. Er forderte sie zum Aufhören auf, woraufhin zwei der jungen Männer über die Gleise zu ihm liefen. Mit einer augenscheinlichen Holzlatte schlug ein Täter mehrfach auf den 72-Jährigen ein - auch als dieser bereits am Boden lag. Der zweite Täter hielt den Dortmunder dabei fest. Anschließend zogen sie ihm die Geldbörse aus der Hosentasche und flüchteten in Richtung Hüttenstraße.

Der schwer verletzte Mann konnte den Bahnhof nach der Tat ebenfalls verlassen. Angehörige alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Dieser brachte ihn im weiteren Verlauf zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Aktuell ist lediglich bekannt, dass die beiden Angreifer komplett dunkel gekleidet waren. Insgesamt soll es sich um eine fünf- bis sechsköpfige Gruppe junger Männer gehandelt haben.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

