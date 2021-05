Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei Braunschweig putzt Stolpersteine

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Reichsstraße

08.05.2021, 14:00 Uhr

Die Polizei Braunschweig beteiligte sich an einer Aktion und putzte Stolpersteine in der Reichsstraße.

Auf Initiative der Vereinigung "DIE VIELEN" und unter dem Motto "GLÄNZEN STATT AUSGRENZEN" putzten am Samstag Polizisten die Stolpersteine in der Reichsstraße in Braunschweig.

Hiermit setzen wir als Polizei ein erneutes Zeichen gegen Rassismus und gegen das Vergessen der Taten, die durch das NS-Regime begangen wurden.

Auch der stellvertretende Inspektionsleiter Herr Lietzau war mit anwesend und unterstützte die Beamten.

Er machte deutlich: "Die Polizei Braunschweig unterstützt die Aktion selbstverständlich und möchte damit auch ein klares Zeichen dafür setzten, dass sie aktiv gegen Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus eintritt."

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell