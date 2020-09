Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bedrohung und Beleidigung

Einbeck (ots)

Dasel; OT Markoldendorf (Kr.) 15.09.2020, 19:15 Uhr

Am Dienstagabend, den 15.09.2020, kam es in Markoldendorf zunächst zu einer Bedrohung einer 18jährigen jungen Frau au Krefeld. Die in Markoldendorf lebende Familie ihres Freundes akzeptiert deren Verhältnis nicht und drohte dieser mit Konsequenzen, sofern die Beziehung nicht beendet wird. Die junge Frau rief daraufhin die Polizei. Während der Sachverhaltsaufnahme der Polizeibeamten vor Ort beleidigte der 43jährige Vater sowie die 17jährige Schwester des Freundes die junge Frau auf sexueller Grundlage. Die Polizei leitete noch vor Ort gegen die Familie mehrere Ermittlungsverfahren ein.

