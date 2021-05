Polizei Braunschweig

POL-BS: Lkw-Unfall auf der A 39

Braunschweig (ots)

A 39, Cremlingen, Fahrtrichtung Braunschweig 07.05.2021, 05.17 Uhr

Auf der A 39 kam es nach einem Lkw-Unfall zu einer Vollsperrung.

Am frühen Freitagmorgen kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Unfall auf der A 39. Kurz hinter Cremlingen fuhr ein Lkw in die Mittelleitplanke. Diese besteht in diesem Bereich aus Beton und wurde durch den Unfall verschoben. Durch den Aufprall schleuderte ein Spanngurt in den Gegenverkehr und beschädigte mindestens ein Fahrzeug. Aus dem Sattelzug mit Auflieger lief Diesel aus. Es sind umfangreiche Aufräum- und Bergungsarbeiten nötig. Die Autobahn ist aktuell in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell