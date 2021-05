Polizei Braunschweig

POL-BS: Flucht vor der Polizei - Gefährdete gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

27.04.2021, 20:30 Uhr

Pkw flüchtet vor Polizeikontrolle. Die Polizei sucht nun nach anderen Verkehrsteilnehmern, die durch die Flucht gefährdet wurden.

Bereits am 27.04.2021 flüchtet ein 28-jähriger Mann vor der Polizei. Die Beamten wollten den Mann am Gieselerwall einer Verkehrskontrolle unterziehen, als dieser die Geschwindigkeit seines Pkws stark erhöhte und in Richtung Wilhelmitorwall flüchtete. Die Beamten folgten dem VW Golf über den Wilhelmitorwall, der Straße am Hohen Tore, in die Goslarsche Straße. In der Chemnitzstraße stellte der Flüchtende seinen Pkw in einer Garageneinfahrt ab und konnte nach kurzer fußläufiger Flucht gestellt werden. Es entstand kein Sachschaden und niemand wurde verletzt.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Weiter sucht die Polizei Zeugen oder Geschädigte, die die Fahrt des Mannes beobachtet haben und eventuelle dadurch gefährdet wurden. Sie mögen sich bitte unter 0531 476 3115 im Polizeikommissariat Mitte melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell