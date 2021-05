Polizei Braunschweig

POL-BS: Zivilfahnder der Braunschweiger Autobahnpolizei stellen erneut einen Autodieb

Braunschweig (ots)

BAB 2, Anschlussstelle Rennau,

06.05.2021, 03.08 Uhr

Die Braunschweiger Autobahnpolizei verfolgte einen entwendeten Audi Q5 über die A 2.

In der Nacht auf Donnerstag wollten Zivilfahnder der Autobahnpolizei Braunschweig einen Audi Q 5 auf der A2 kontrollieren. An der Anschlussstelle Rennau missachtete die Fahrerin die Anhaltezeichen und flüchtete mir etwa 225 km/h in Richtung Osten. In Helmstedt verließ der Q5 die Autobahn, fuhr jedoch sofort wieder auf und setzte die Flucht nun in Richtung Westen fort. Es gelang der Fahrerin jedoch nicht, die Autobahnpolizei abzuschütteln. Sie schaltet die Warnblinkanlage ein, hielt an und ließ sich festnehmen. Das Fahrzeug, mit dem die 38-Jährige unterwegs war, wurde kurz zuvor in Celle gestohlen. Die Fahrerin wurde festgenommen und der Audi sichergestellt.

