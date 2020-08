Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Samstag, 1. August, zwischen 3 Uhr und 10 Uhr versucht, in ein Reihenhaus am Kaliszring einzubrechen. Sie scheiterten und konnten somit nichts entwenden. Der oder die Täter beschädigten bei dem versuchten Einbruch die Tür und verursachten so einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 100 Euro. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

