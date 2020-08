Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer durch Zeugen an Flucht gehindert

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Samstagabend (1. August) kam es auf dem Bockumer Weg, in Höhe des Nordenheideweges, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein vermutlich alkoholisierter Porschefahrer durch einen couragierten Zeugen an der Flucht gehindert werden konnte. Gegen 21.20 Uhr war der 39-jährige Cheyennefahrer aus Hamm auf dem Bockumer Weg in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. Beim Versuch, nach rechts in den Nordenheideweg abzubiegen, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Luxuskarosse und stieß gegen eine auf dem nördlichen Gehweg befindliche Litfaßsäule, die hierbei zerstört wurde. Anschließend versuchte der Verkehrsrüpel, über den Nordenheideweg in Richtung Norden zu flüchten. Dies wusste jedoch ein aufmerksamer Beobachter zu verhindern. Ihm gelang es nämlich geistesgegenwärtig, dem Rowdy mit seinem Privatfahrzeug den Weg zu versperren. Bei dem Zeugen handelt es sich um einen Polizeibeamten, der in seiner Freizeit unterwegs war. Während der Unfallaufnahme beschädigte der nun zornige Crashfahrer einen eingesetzten Rettungswagen durch einen unbeherrschten Fußtritt. Der Verkehrswüstling wurde zur Polizeiwache Bockum - Hövel gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden konnte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 35000 Euro.(es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell