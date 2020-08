Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Neufchateaustraße in Höhe der Ausfahrt zum Herringer Markt ist eine Radfahrerin am Freitag, 31. Juli, gegen 19.50 Uhr, leicht verletzt worden. Die 67-Jährige fuhr auf der Neufchateaustraße in Fahrtrichtung Fangstraße. In Höhe des Herringer Marktes stieß sie mit dem 21-jährigen Golf-Fahrer zusammen, der vom dortigen Parkplatz auf die Neufchateaustraße abbog. Die Radfahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. (be)

