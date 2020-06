Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg- Betrugsversuch am Telefon erfolgreich verhindert

Nienburg (ots)

(BER)Am Montagnachmittag, 22.06.2020 erhielt ein 86-jähriger Mann aus Hagenburg durch eine sehr freundliche Dame am Telefon die Mitteilung, er habe beim Lotto gewonnen. Glücklicherweise teilte der Senior diesen Umstand umgehend seiner Schwiegertochter mit. Diese roch den Braten und informierte umgehend die Polizei. Die Mitteilerin der angeblichen Gewinnabteilung erklärte dem älteren Herrn, dass er Besuch von einem Kurier sowie einem Notar erhalten würde, die die 100 000 EUR in Bar überbringe. Dafür müsse er 1 000 EUR an Gebühren bezahlen. Nachdem zunächst die Zahlung in Bar vereinbart war, sollte der Mann später "Google-Play-Cards" im Wert von 1 000 EUR kaufen. Aufgrund eingeschränkter Mobilität wurde ein weiteres Gespräch auf den Folgetag vereinbart. Am Dienstagmorgen erfolgte dieser Anruf, wobei die Frau das Opfer aufforderte, die Codes auf den Karten frei zu rubbeln. Durch die möglicherweise zögerliche Reaktion des Seniors entstand wohl ein Misstrauen gegenüber seinen Angaben, die Anruferin wurde zunehmend unfreundlicher und beleidigte schließlich den Hagenburger, bevor das Gespräch beendet wurde. "Diese Form von Betrugsversuch registrieren wir schon viele Jahre," so Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg." Wir warnen in unregelmäßigen Abständen immer wieder davor. Letztendlich ist es eine abgewandelte Form des Enkeltricks." Die richtige Art, mit solchen Anrufen umzugehen, ist einfach aufzulegen," so sein einfacher Präventionstipp. "Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln".

