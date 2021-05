Polizei Braunschweig

POL-BS: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Braunschweig (ots)

Königslutter, Ochsendorf

07.05.2021, 00:23 Uhr

Zwei vorläufige Festnahmen nach einer Verkehrskontrolle mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

In der Nacht zu Freitag wollten Beamte der Autobahnpolizei Braunschweig auf der A2 in Richtung Berlin einen Renault Laguna mit Anhänger einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierzu geleiteten sie den Pkw auf einen Parkplatz an der Anschlussstelle Königslutter. Der Beifahrer, ein 32-jähriger Mann, hielt bereits beim Herantreten der Beamten an das Fahrzeug ein Reizstoffsprühgerät und eine Metalltaschenlampe in der Hand. Gleichzeitig wies er die 32-jährige Fahrerin an, nicht die Fahrzeugtür zu öffnen. Beide Personen verschanzten sich zunächst in dem verschlossenen Pkw. Nach kurzer Zeit öffnete die Fahrerin jedoch die Türen und stieg aus dem Pkw. Ihr Beifahrer hingegen stieg nicht aus und versuchte sich erneut im Fahrzeug zu verschanzen. Dies konnte durch die eingesetzten Beamten vor Ort verhindert werden. Jedoch griff der Mann nun unvermittelt die Beamten mit Schlägen und Tritten an. Während der Auseinandersetzungen versuchte der späterer Beschuldigte zudem einen der Polizisten die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Die Beamten konnten schließlich den Angriff des Mannes abwehren und diesen unter Kontrollen bringen. Die eingesetzten Polizisten wurden durch den Angriff leicht verletzt und musste sich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Im Anschluss konnten im Fahrzeug verschiedenen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Des Weiteren besaß die Fahrerin keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Erschwerend kam noch hinzu, dass der Pkw-Anhänger zuvor entwendet worden war.

Gegen die beiden Personen laufen nun Verfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des unerlaubten Besitzes nicht geringer Mengen von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Gegen die Frau wurden des Weiteren Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das BtMG und Diebstahls des Pkw-Anhängers eingeleitet.

Beide Personen wurden vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell