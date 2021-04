Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Montag, 26. April 2021, 17.00 Uhr und Dienstag, 27. April 2021, 14.00 Uhr kam es an einer Schule in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte sechs Fensterscheiben. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Am Donnerstag, 28. April 2021, kam es an der Bibliothek derselben Schule zwischen 16.00 und 16.30 Uhr erneut zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte drei weitere Fensterscheiben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Montag, 26. April 2021, 00.00 Uhr und Mittwoch, 28. April 2021, 18.40 Uhr kam es in der Straße Landwehr zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen Opel Astra, der dort abgestellt war. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. April 2021, kam es zwischen 08.15 und 08.45 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass ein 67-jähriger Transporter-Fahrer aus Cloppenburg nach rechts ausweichen musste. Hier prallte er gegen einen geparkten Transporter. Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. April 2021, kam es gegen 11.40 Uhr an einem Parkstreifen einer Postfiliale in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte beim Ausparken einen Skoda Octavia. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um eine graue Mercedes E- oder C-Klasse gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit Notarztwagen

Am Mittwoch, 28. April 2021, kam es gegen 16.36 Uhr an der Einmündung der Varrelbuscher Straße zur Straße Auf'm Haskamp zu einem Verkehrsunfall. Ein Notarztwagen befuhr die Varrlbuscher Straße auf dem Weg zu einem Einsatz mit Blaulicht und Sirene und setzte zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus Molbergen bemerkte den Notarztwagen nicht und bog von der Varrelbuscher Straße in die Straße Auf'm Haskamp ab. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

