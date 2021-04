Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Eigentümer von zwei Fahrrädern gesucht (mit Bildern)

Die Polizei Cloppenburg konnte zwei Fahrräder sicherstellen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie durch zwei Jugendliche gestohlen worden sind. Den bisherigen Ermittlungen zufolge könnten diese zwischen dem 21. und 25. April 2021 in der Georgstraße und/oder dem weiteren Innenstadtgebiet entwendet worden sein. Es handelt sich ein rotes Damenrad des Herstellers Kildemoes mit einer Nabenschaltung und schwarzen Schutzblechen. Dazu ist am Lenker ein Korb angebracht. Das zweite Fahrrad ist ein dunkelgrünes Damenrad des Herstellers Mephisto, Modell Citiyline, das über eine Nabenschaltung und gefederte Gabel verfügt. Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten sich, möglichst mit einem Eigentumsnachweis, unter 04471-18600 bei der Polizei Cloppenburg zu melden.

Garrel - Sachbeschädigungen an Grundschule/Sporthalle, Gemeinde lobt Belohnung aus

Zwischen Dienstag, 27. April 2021, 15.00 Uhr und Mittwoch, 28. April 2021, 07.00 Uhr kam es an der Grundschule und Sporthalle in der Straße Schlichtenmoor zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschmierten mehrere Wände und Scheiben mit Sprühfarbe. Außerdem zerkratzten sie zwei Tischtennisplatten und beschädigten ein auf den Boden aufgebrachtes Gesellschaftsspiel. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Die Gemeinde Garrel lobt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 24. April 2021, 00.00 Uhr und Montag, 26. April 2021, 06.30 Uhr kam es auf dem Marktplatz an der Eschstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dortigen Stromkasten. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

