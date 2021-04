Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 27. April 2021, zwischen 15.30 Uhr und 16:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein nicht verschlossenes E-Bike der Marke Fischer, EPAC Alu City Fahrrad, von einem Feld in der Straße Zuschläge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Bakum - Dachstuhlbrand

Am Dienstag, 27. April 2021, um 17.40 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Harmer Straße. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Es entstand ein Gebäudeschaden von ca. 15000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 27. April 2021, um 14.45 Uhr fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf der Märschendorfer Straße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 27. April 2021, um 16.50 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf der Dorfstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich außerdem der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Drogenvortest bestätigte dies. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27. April 2021, um 15.24 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Lohner mit einem Kleinkraftrad auf der Lindenstraße. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Polizeibeamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Kroge - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 28. April 2021, 02.40 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus Lohne mit einem Auto die Kroger Straße (K289) in Fahrtrichtung Steinfeld. Dort bemerkte er auf der Straße zwei entgegenkommende Rehe, versuchte nach links auszuweichen und fuhr in den Straßengraben. Dabei fuhr er auch gegen einen Leitpfosten. Der 28-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell