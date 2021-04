Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Thüle - Schwerer Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 28. April 2021, kam es gegen 13.12 Uhr auf der B72 im Bereich der Kreuzung zu den Straßen Peterwald und Thülsfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Cabrio-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die B72 in Richtung Cloppenburg und geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Lkw-Fahrer aus Cloppenburg zusammen. Der 57-Jährige wurde schwer und der 39-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Cabrio-Fahrer in ein Krankenhaus. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die B72 etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell